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Тарханов: потеря Роши, Дивеева и Аббоса не сильно отразится на ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Тарханов: потеря Роши, Дивеева и Аббоса не сильно отразится на ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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Известный отечественный специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби ЦСКА – «Спартак» в рамках 21-го тура РПЛ.

«Дисквалификации Роши, Дивеева и Файзуллаева нельзя назвать подарком для «Спартака». В ЦСКА же не 10 человек играет. Конечно, это ведущие футболисты, но армейцы сориентируются и поставят тех, кто сможет сыграть. Не думаю, что это сильно отразится на ЦСКА в дерби со «Спартаком». Те, кто сидит в запасе, тоже должны проявлять себя.

Трудно сказать, кто в более сложном положении: «Спартак» без постоянного тренера или ЦСКА без ведущих игроков. «Спартак» оборонялся с «Зенитом», хотя эта команда всегда была атакующей. Посмотрим, как сложится матч», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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