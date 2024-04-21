«Реал» М — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:00
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21 апреля 2024 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания)состоится центральный матч 32-го тура испанской Примеры, в рамках которого столичный «Реал» сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Напомним, «Реал» в прошлом туре одолел на выезде «Мальорку» (1:0). Команда Карло Анчелотти одержала четвёртую победу подряд. Сейчас у «Реала» 78 очков и первая строчка в турнирной таблице, мадридская команда опережает идущую второй «Барселону» на восемь очков. Каталонцы с тем же счётом на выезде обыграли «Кадис», также продлив победную серию до четырёх матчей.
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