«Реал» М — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:00

21 апреля 2024 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания)состоится центральный матч 32-го тура испанской Примеры, в рамках которого столичный «Реал» сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, «Реал» в прошлом туре одолел на выезде «Мальорку» (1:0). Команда Карло Анчелотти одержала четвёртую победу подряд. Сейчас у «Реала» 78 очков и первая строчка в турнирной таблице, мадридская команда опережает идущую второй «Барселону» на восемь очков. Каталонцы с тем же счётом на выезде обыграли «Кадис», также продлив победную серию до четырёх матчей.