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И. Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом»

И. Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом»
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. Спорный эпизод произошёл на 78-й минуте в штрафной гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Клаудиньо – 23'    

«Футболист «Оренбурга» пытался заблокировать мяч, и рука двигалась естественно. Это не игра рукой, мяч попал в руку. Так что Безбородов правильно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. На момент выхода новости сине-бело-голубые ведут со счётом 1:0. Отличился Клаудиньо.

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