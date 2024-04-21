И. Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. Спорный эпизод произошёл на 78-й минуте в штрафной гостей.

«Футболист «Оренбурга» пытался заблокировать мяч, и рука двигалась естественно. Это не игра рукой, мяч попал в руку. Так что Безбородов правильно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. На момент выхода новости сине-бело-голубые ведут со счётом 1:0. Отличился Клаудиньо.