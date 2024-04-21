Тренер «Динамо» Личка прокомментировал разгромную победу над «Пари НН»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла сегодня, 21 апреля, в Нижнем Новгороде. Она завершилась победой московского клуба со счётом 4:1.

«Мы провели достаточно дисциплинированную игру как в атаке, так и в защите. Готовились к фланговой игре соперника и пробовали использовать свободные зоны между линиями, где хорошо действовали Карраскаль и Бителло. Плюс выделю игру наших опорных полузащитников Чавеса и Фомина, который забил очень красивый гол. Но больше всего мне понравился командный дух на поле. Все работали на команду, боролись после потерь мяча и прессинговали соперников», — приводит слова Лички пресс-служба команды.

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.