Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Личка прокомментировал разгромную победу над «Пари НН»

Тренер «Динамо» Личка прокомментировал разгромную победу над «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла сегодня, 21 апреля, в Нижнем Новгороде. Она завершилась победой московского клуба со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 31'     0:2 Фомин – 44'     0:3 Фернандес – 57'     0:4 Бителло – 66'     1:4 Калинский – 90+1'    

«Мы провели достаточно дисциплинированную игру как в атаке, так и в защите. Готовились к фланговой игре соперника и пробовали использовать свободные зоны между линиями, где хорошо действовали Карраскаль и Бителло. Плюс выделю игру наших опорных полузащитников Чавеса и Фомина, который забил очень красивый гол. Но больше всего мне понравился командный дух на поле. Все работали на команду, боролись после потерь мяча и прессинговали соперников», — приводит слова Лички пресс-служба команды.

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

Материалы по теме
«Когда надо было включаться, команда всё профукала». Силкин — об игре «Динамо» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android