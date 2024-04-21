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«Когда надо было включаться, команда всё профукала». Силкин — об игре «Динамо» в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу бело-голубых в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН», который завершился со счётом 4:1.

Победа по делу. Другой вопрос, когда надо было включаться, «Динамо» всё профукало. К любым соперникам надо относиться серьёзно. Видно, что класс игроков бело-голубых выше, но этот класс не соответствует чемпионским амбициям.

— Почему?

— Нет стабильности. Не знаю, нужны ли новые футболисты «Динамо». У каждого своё мнение, — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды ранее встречались в 8-м туре. В том противостоянии «Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе бело-голубых голом отметился Фёдор Смолов. За «Пари НН» гол забил Николоз Кутателадзе.