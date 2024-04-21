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«Когда надо было включаться, команда всё профукала». Силкин — об игре «Динамо» в РПЛ

«Когда надо было включаться, команда всё профукала». Силкин — об игре «Динамо» в РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу бело-голубых в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН», который завершился со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 31'     0:2 Фомин – 44'     0:3 Фернандес – 57'     0:4 Бителло – 66'     1:4 Калинский – 90+1'    

Победа по делу. Другой вопрос, когда надо было включаться, «Динамо» всё профукало. К любым соперникам надо относиться серьёзно. Видно, что класс игроков бело-голубых выше, но этот класс не соответствует чемпионским амбициям.

— Почему?

— Нет стабильности. Не знаю, нужны ли новые футболисты «Динамо». У каждого своё мнение, — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды ранее встречались в 8-м туре. В том противостоянии «Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе бело-голубых голом отметился Фёдор Смолов. За «Пари НН» гол забил Николоз Кутателадзе.

Турнирная таблица РПЛ
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