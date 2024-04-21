Деограсия — о поражении от «Зенита»: доволен тем, как сегодня сыграла команда

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 21 апреля. Она прошла в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

«Я очень доволен тем, как сегодня сыграла команда. Мы создавали очень много моментов у ворот соперника. Сейчас я немного расстроен, так как мы поняли, что с такой игрой можно было рассчитывать минимум на ничью. Мы выполнили наш план.

Насколько сильно давит ситуация в турнирной таблице? Наше давление и обязанность — набирать очки в каждом матче. Понимали, что можно было вырывать ничью. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.