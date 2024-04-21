Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деограсия — о поражении от «Зенита»: доволен тем, как сегодня сыграла команда

Деограсия — о поражении от «Зенита»: доволен тем, как сегодня сыграла команда
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 21 апреля. Она прошла в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Клаудиньо – 23'    

«Я очень доволен тем, как сегодня сыграла команда. Мы создавали очень много моментов у ворот соперника. Сейчас я немного расстроен, так как мы поняли, что с такой игрой можно было рассчитывать минимум на ничью. Мы выполнили наш план.

Насколько сильно давит ситуация в турнирной таблице? Наше давление и обязанность — набирать очки в каждом матче. Понимали, что можно было вырывать ничью. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.

Материалы по теме
Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона
Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android