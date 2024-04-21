«Фейеноорд» 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Нидерландов

21 апреля закончился финальный матч Кубка Нидерландов, в котором сыграли «Фейеноорд» и «НЕК Неймеген». Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Фейеноорда» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал Игор Пайшао, который забил на 60-й минуте встречи.

Отметим, что в первом тайме на некоторое время матч был приостановлен из-за пожара на стадионе. После файер-шоу фанатов «Фейеноорда» загорелся один из больших баннеров. К месту возгорания прибыли пожарные, весь стадион заволокло густым дымом. Спустя полчаса игру возобновили.

Таким образом, «Фейеноорд» стал победителем Кубка Нидерландов.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Нидерландов является «Аякс», который выигрывал трофей 20 раз. На втором месте по этому показателю находится «Фейеноорд». В его активе 14 побед в Кубке страны. Замыкает тройку ПСВ (11).