Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фейеноорд» 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Нидерландов

«Фейеноорд» 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Нидерландов
Аудио-версия:
Комментарии

21 апреля закончился финальный матч Кубка Нидерландов, в котором сыграли «Фейеноорд» и «НЕК Неймеген». Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Фейеноорда» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Кубок Нидерландов . Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам
Окончен
1 : 0
НЕК Неймеген
Неймеген
1:0 Пайшао – 59'    
Удаления: Минте – 72' / нет

Автором единственного гола стал Игор Пайшао, который забил на 60-й минуте встречи.

Отметим, что в первом тайме на некоторое время матч был приостановлен из-за пожара на стадионе. После файер-шоу фанатов «Фейеноорда» загорелся один из больших баннеров. К месту возгорания прибыли пожарные, весь стадион заволокло густым дымом. Спустя полчаса игру возобновили.

Таким образом, «Фейеноорд» стал победителем Кубка Нидерландов.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Нидерландов является «Аякс», который выигрывал трофей 20 раз. На втором месте по этому показателю находится «Фейеноорд». В его активе 14 побед в Кубке страны. Замыкает тройку ПСВ (11).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android