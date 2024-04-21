«Реал» М — «Барселона»: Винисиус с пенальти сравнял счёт в матче

В эти минуты на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) проходит центральный матч 32-го тура испанской Примеры, в рамках которого столичный «Реал» встречается с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент выхода новости счёт 1:1.

На шестой минуте защитник гостей Андреас Кристенсен вывел свою команду вперёд, точно пробив после углового.

На 18-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сравнял счёт с пенальти.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, «Реал» в прошлом туре одолел на выезде «Мальорку» (1:0). Команда Карло Анчелотти одержала четвёртую победу подряд. Сейчас у «Реала» 78 очков и первая строчка в турнирной таблице, мадридская команда опережает идущую второй «Барселону» на восемь очков. Каталонцы с тем же счётом на выезде обыграли «Кадис», также продлив победную серию до четырёх матчей.