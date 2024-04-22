Игрок «Спартака» Хлусевич: Генич проиграл наш спор в первом же матче РПЛ после заключения

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о выигранном споре с комментатором Константином Геничем.

«Генич проиграл наш спор. Причём в первом же матче РПЛ после заключения спора.

Заключить новый спор? Пообщаемся с Костей. Мы ещё не решили, что он мне должен (смеётся). После этого решим и сделаем какой-то вывод», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее комментатор Константин Генич в прямом эфире «Матч ТВ» сообщил о споре с Даниилом Хлусевичем в шоу РПЛ «Игра без мяча». Если Хлусевич не забил бы ни одного гола по итогам сезона-2023/2024, то должен был бы записать «кружочек» в своем телеграм-канале с извинениями перед Геничем. Но в итоге защитник «Спартака» поразил ворота соперника уже в следующей игре после заключения пари.