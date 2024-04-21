Это точно «Спартак»?! Забили «Ростову» пять голов в гостях!

«Спартак» разнёс «Ростов» на его поле! Валерий Карпин, которого называют кандидатом на пост главного тренера красно-белых, проиграл тренерскую дуэль Владимиру Слишковичу. Это первое поражение ростовчан в 2024 году.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» продолжает экспериментировать с составом и тактикой. В Ростове-на-Дону он решил сыграть 3-5-2. Любопытно, что в этой схеме нашлось место в составе для всех центральных защитников, кроме Джикии. Неужели Георгий совсем не в форме? В запасе остался также Соболев. Пару форвардов составили Угальде с Игнатовым, которых поддерживал из глубины прежде всего Медина.

При обороне два нападающих «Спартака» оказывали давление на центральных защитников «Ростова», а Медина закрывал, как правило, опорника Глебова. Красно-белые вообще хорошо перекрывали середину, выдавливая ростовчан на фланги. Эпизодами прессинг москвичей очень эффективно работал – команда Карпина допускала потери на своей половине поля. В частности, так на жёлтую карточку «присел» Осипенко за фол на Угальде. Игроку сборной России ещё повезло, что он в спорной ситуации не заработал удаление.

А на исходе трети первого тайма случилось чудо – «Спартак» впервые в этом сезоне РПЛ забил со стандарта! Всего-то требовалось поменять Абаскаля на Слишковича. Медина подал со штрафного в нужную точку, а Осипенко не успел помешать Хлусевичу пробить головой. Красно-белые реализовали первый же удар в створ. Затем «Спартак» при развитии атак активно применял забросы за спины на форвардов и латералей, стремясь использовать свободное пространство.

У «Ростова» в атаке тоже лучше всего получались стандарты (в позиционном наступлении не хватало дриблинга оставшегося на скамейке из-за повреждения Мохеби). Некоторые из них завершались голевыми моментами. Уроженец Ростова-на-Дону Максименко красивым сейвом спас после удара Вахании, Хлусевич в последнюю секунду не дал пробить Осипенко, а Бабич, наверное, перекрестился, когда проиграл единоборство Голенкову и мяч пролетел мимо цели. Удивительно, как нападающий «Ростова» продавливал любого центрбека «Спартака», включая мощного серба. В результате он и забил после штрафного Уткина. Голенков опять выиграл верх у Бабича с Дуарте и вколотил мяч в сетку ударом головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ростов» перехватил преимущество и второй тайм начал бодро, но тут свою собственную команду сбил с ног голкипер хозяев. Экс-спартаковец Песьяков – лучший, по мнению Карпина, среди вратарей по игре ногами – просто подарил гол красно-белым. Левой ногой Песьяков выкатил мяч прямо под левую Медине. Таким дорогим презентом парагваец не мог не воспользоваться и к голевой передаче добавил гол в пустые ворота.

Следствием «привоза» Песьякова стал и заработанный на исходе часа матча пенальти. Ростовчане долго приходили в себя после внезапного нокдауна. «Спартак» – добивал. Следующий стандарт красно-белых завершился тем, что мяч рикошетом от бедра Осипенко попал защитнику в руку. Команда Слишковича заработала пенальти, а Карпин тут же поменял Песьякова на Медведева. Пауза могла сбить Медину перед ударом с «точки». Вот только парагваец поймал такой кураж, что его уже ничто не остановило бы. Медведев не потащил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Осипенко и тут не получил вторую жёлтую карточку. Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил для «Чемпионата» почему:

«Изменения произошли в 2023 году. Осипенко правильно не показали вторую жёлтую карточку и не удалили. Это не является срывом перспективной атаки, потому что есть вратарь – он может среагировать на удар. Был удар, рука, пенальти – это всё. Раньше за такое показывали карточки, а сейчас нет. Читайте изменения в правилах!»

«Ростов» растерялся, а «Спартак» играл так, словно привык доводить дело до победы при Слишковиче в таких матчах. Спокойно и уверенно. Ростовчане же продолжали дарить голы красно-белым. Центральный защитник Мелёхин, подменявший дисквалифицированного Сако, крайне неудачно вынес мяч – точно на Мартинса. Люксембуржец сделал счёт крупным. После этого Слишкович рискнул выпустить даже 19-летнего дебютанта РПЛ полузащитника Рощина (Антон неплохо смотрелся для юного новичка).

«Спартак» показал в Ростове-на-Дону идеальную реализацию. Счёт по ударам в створ – 5:3 в пользу команды Слишковича. Дополнить эту картину мог Пруцев, для которого ростовчане постелили коврик на своей половине поля и предложили выйти один на один с Медведевым. Данил красиво перебрасывал мяч через резервного голкипера ростовчан, однако в створ не попал. Тогда подумалось о том, что 5:1 по такой игре – это было бы слишком даже для дня Слишковича.

Но именно так и закончили! Бонгонда на 90+4-й минуте свой выход один на один реализовал. Может, действительно в лице Слишковича «Спартак» найдёт нового Карреру?