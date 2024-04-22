Червиченко: ЦСКА ослаблен, но тем хуже для «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА.

«Ничего позитивного в игре «Спартака» я не вижу. Конечно, ЦСКА ослаблен после поражения от «Ахмата». Тут возможны любые варианты. Но тем хуже для «Спартака». Сейчас начнутся разговоры про великого неожиданно выскочившего клона Карреры Слишковича. Все будем смотреть очередное шоу про «гадкого утёнка», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА состоится 25 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра раздастся в 20:30 по московскому времени.