Червиченко: в первом тайме Песьяков показал, что сделает всё, чтобы «Спартак» выиграл

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам матча 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (5:1).

«Слова о том, что «Спартак» преобразился, — бред. Вторая халявная победа, которую подарил заблудившийся в дебрях сознания Песьяков. Ничего не предвещало даже ничьей для «Спартака».

После гола «Ростов» стал давить и полностью загнал «Спартак» на его половину. Пару раз Максименко блестяще спас ворота. Всё шло к тому, что «Спартак» не увезёт никакие очки из Ростова, но тут включился Песьяков.

Похоже, лавры Лещука не давали покоя Песьякову. Он уже в первом тайме показал, что сделает всё, чтобы «Спартак» выиграл. Во втором тайме Песьяков сразу же похоронил «Ростов». Никаких заслуг «Спартака» в этой победе нет — просто свалилось с неба и всё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.