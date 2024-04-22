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Червиченко: в первом тайме Песьяков показал, что сделает всё, чтобы «Спартак» выиграл

Червиченко: в первом тайме Песьяков показал, что сделает всё, чтобы «Спартак» выиграл
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам матча 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (5:1).

«Слова о том, что «Спартак» преобразился, — бред. Вторая халявная победа, которую подарил заблудившийся в дебрях сознания Песьяков. Ничего не предвещало даже ничьей для «Спартака».

После гола «Ростов» стал давить и полностью загнал «Спартак» на его половину. Пару раз Максименко блестяще спас ворота. Всё шло к тому, что «Спартак» не увезёт никакие очки из Ростова, но тут включился Песьяков.

Похоже, лавры Лещука не давали покоя Песьякову. Он уже в первом тайме показал, что сделает всё, чтобы «Спартак» выиграл. Во втором тайме Песьяков сразу же похоронил «Ростов». Никаких заслуг «Спартака» в этой победе нет — просто свалилось с неба и всё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    
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