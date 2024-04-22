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Гол Кавани и курьёзный автогол — в видеообзоре матча «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»

Гол Кавани и курьёзный автогол — в видеообзоре матча «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»
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Вчера, 21 апреля, в матче 1/4 финала Кубка Аргентины по футболу встретились «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Игра завершилась победой «Боки» со счётом 3:2. Один из голов забил известный по выступлениям в Европе нападающий Эдинсон Кавани. Также в этом матче случился достаточно курьёзный автогол.

Гол Кавани помог «Боке Хуниорс» обыграть «Ривер Плейт».Видео:

Полные трансляции матчей Кубка Аргентины и хайлайты доступны в Okko.

«Ривер Плейт» забил быстрый гол на 10-й минуте игры. После этого «Бока Хуниорс» ответила тремя своими голами, которые забили Эдинсон Кавани и Мигель Мерентьель (дубль). Финальный счёт матча был установлен на 90+7-й минуте — «Ривер Плейт» отыграл один мяч, но этого не хватило, чтобы полноценно переломить ход встречи.

Аргентина - Примера . 1/4 финала
21 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
Окончен
2 : 3
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес
1:0 Borja – 10'     1:1 Мерентьель – 45+1'     1:2 Кавани – 62'     1:3 Мерентьель – 67'     2:3 Диас – 90+7'    
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