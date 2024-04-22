Гол Кавани и курьёзный автогол — в видеообзоре матча «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»
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Вчера, 21 апреля, в матче 1/4 финала Кубка Аргентины по футболу встретились «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Игра завершилась победой «Боки» со счётом 3:2. Один из голов забил известный по выступлениям в Европе нападающий Эдинсон Кавани. Также в этом матче случился достаточно курьёзный автогол.
Гол Кавани помог «Боке Хуниорс» обыграть «Ривер Плейт».Видео:
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«Ривер Плейт» забил быстрый гол на 10-й минуте игры. После этого «Бока Хуниорс» ответила тремя своими голами, которые забили Эдинсон Кавани и Мигель Мерентьель (дубль). Финальный счёт матча был установлен на 90+7-й минуте — «Ривер Плейт» отыграл один мяч, но этого не хватило, чтобы полноценно переломить ход встречи.
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