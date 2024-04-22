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Судья Карина Афанасьева: Роналду не видели, но на стадионе висел баннер с Малкомом

Судья Карина Афанасьева: Роналду не видели, но на стадионе висел баннер с Малкомом
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Российский арбитр Карина Афанасьева рассказала о работе на финале Кубка Саудовской Аравии по футболу среди женских команд.

«Многие спрашивали, видели ли мы Роналду. Мы были на новом стадионе – «Кингдом-Арена». На ней, кстати, недавно играл Месси. Но на стадионе почему-то висели баннеры с «Аль-Хилялем» и большая фотография Малкома. Не знаю, может, осталось с мужского Суперкубка», — сказала Карина Афанасьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) заключил с Саудовской Аравией соглашение о сотрудничестве в области судейства. Российские арбитры стали привлекаться к матчам саудовских турниров. В обратном направлении могут приехать саудовские судьи.

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