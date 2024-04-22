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Игрок «Спартака» Денисов рассказал, как команда добиралась на матч с «Ростовом»

Игрок «Спартака» Денисов рассказал, как команда добиралась на матч с «Ростовом»
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о поездке в Ростов-на-Дону. Красно-белые добирались на матч с «Ростовом» (5:1) в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги на поезде. На дорогу у столичной команды ушло порядка 15 часов.

«Отличная дорога, прошла легко. Много разговаривали, общались, шутили. Кто из иностранцев оказался под впечатлением от поезда? Да практические все уже знают, что такое поезд, что такое дальняя поездка», – приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским «Спартаком» состоялся вчера, 21 апреля 2024 года. Встреча была проведена в Ростове-на-Дону. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 5:1.

Напомним, после минувшего игрового дня «Спартак» записал на свой счёт 38 очков. Сейчас команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

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