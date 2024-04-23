«Севилья» обыграла «Мальорку» в матче 32-го тура испанской Примеры
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22 апреля проходил очередной матч 32-го тура испанской Примеры, в рамках которого встречались «Севилья» и «Мальорка». Встреча проводилась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Эрнандес. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Испания - Примера . 32-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Эн-Несири – 61' 2:0 Ромеро – 75' 2:1 Пратс – 90+5'
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
На 61-й минуте Юссеф Эн-Несири вывел хозяев вперёд. Через 14 минут Исаак Ромеро удвоил преимущество севильской команды. «Мальорка» в компенсированное время усилиями Абдона Пратса сократила отставание. Но на большее гостей не хватило.
«Мальорка» занимает 16-е место в таблице Примеры, набрав 31 очко. «Севилья» с 37 очками идёт 12-й.
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