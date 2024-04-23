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Бушманов: ЦСКА в игре со «Спартаком» перестроится — будет очень напряжённый матч

Бушманов: ЦСКА в игре со «Спартаком» перестроится — будет очень напряжённый матч
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и московским ЦСКА. Игра пройдёт 25 апреля. Напомним, из-за дисквалификаций встречу с красно-белыми пропустят защитники Игорь Дивеев и Виллиан Роша, а также вингер Аббосбек Файзуллаев.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Безусловно, дисквалификация Роши, Дивеева и Файзуллаева — это потеря для ЦСКА в матче со «Спартаком». Они являются очень важными игроками и это больше касается защитной линии. Но это всё равно дерби и ЦСКА играет дома. Поэтому ЦСКА перестроится, и это будет очень напряжённый матч, где результат непредсказуем», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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