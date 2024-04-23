Бояринцев: если «Спартак» наберёт ход, то даже ЦСКА будет сложно остановить красно-белых

Бывший российский футболист Денис Бояринцев высказался о предстоящем матче РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и ПФК ЦСКА. Игра пройдёт 25 апреля.

«ЦСКА, однозначно, к матчу со «Спартаком» оправится после поражения от «Ахмата». Я не думаю, что на такое дерби могут повлиять какие-то предыдущие результаты. Федотов очень опытный тренер, поэтому ЦСКА будет максимально мотивирован на предстоящий матч.

Что касается «Спартака», у команды была приличная ротация в матче с «Ростовом», а также Слишкович поменял сочетания. Поэтому если «Спартак» наберёт ход, то, конечно, даже ЦСКА будет сложно остановить красно-белых. Потому что психологический барьер в «Спартаке» преодолён. Думаю, что будет хорошая игра у обеих команд», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.