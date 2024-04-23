Глушаков рассказал, как бы поступил с Промесом на месте руководства «Спартака»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака», «Химок», а ныне футболист армянского «Урарту» Денис Глушаков рассказал, как бы поступил с нападающим красно-белых Квинси Промесом на месте руководства московского клуба.

«Что бы я сделал с Промесом на месте «Спартака»? Сначала поддержать, сначала за него впрягаться, потому что, во-первых, это легенда «Спартака», во-вторых, это действующий топ-футболист, который помогает «Спартаку». И если я не могу осилить это всё и по закону его сажают, он не помощник команде, конечно, расторгнуть контракт и, может, даже оштрафовать его на определённую сумму. Потому что это будет правильно и справедливо, потому что клуб платил деньги, и огромные затраты были в трансферах», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала Nobel.

В данный момент Промес находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.