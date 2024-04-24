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«Оренбург» — «Динамо»: во сколько начало матча 21-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 апреля, состоится перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Оренбург» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды играли друг с другом 17 апреля. Тогда в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сильнее оказалось «Динамо» (4:2). В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона бело-голубые обыграли оренбуржцев на домашней арене со счётом 2:0.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» занимает 12-е место.