Эрлинг Холанд пропустит матч «Манчестер Сити» с «Брайтоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ситуации с травмированными игроками в команде. Завтра, 25 апреля, «Манчестер Сити» встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 29-го тура английской Премьер-Лиги. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Эрлинг Холанд не готов к завтрашнему дню. Остальные двое [Фил Фоден и Джон Стоунз] готовы. Это не большая проблема, но он недоступен.

Каждый футболист заслуживает того, чтобы играть. Всегда есть стартовый состав или любимые игроки, но и каждый вносит свой вклад. У нас прошло три или четыре дня с момента последней игры с «Челси», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт английского клуба.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 73 очка за 32 матча.