«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 29 матчей – это клубный рекорд

«Манчестер Сити» победил «Челси» в полуфинале Кубка Англии — 1:0. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Для «горожан» это 29-й матч без поражений во всех турнирах. У них – 23 победы и 6 ничьих. Это клубный рекорд. Серия продолжается с 6 декабря, когда Сити проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:1) в АПЛ.

Напомним, на 84-й минуте матча полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прострелил вдоль ворот, голкипер «Челси» Джордже Петрович ногой сыграл на перехвате, но отбил прямо на Бернарду Силву, который с угла вратарской забил мяч в ближний угол.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед». «Челси» завершает своё участие в турнире.