«Оренбург» — «Динамо»: Тюкавин открыл счёт в матче на 54-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток арбитра раздался в 16:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.
На 54-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин вывел свою команду вперёд.
Напомним, в последний раз команды играли друг с другом 17 апреля. Тогда в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сильнее оказалось «Динамо» (4:2). В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона бело-голубые обыграли оренбуржцев на домашней арене со счётом 2:0.
По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» занимает 12-е место.
- 24 апреля 2024
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