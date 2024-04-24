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Тренер «Зенита» Семак получил награду «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга»

Тренер «Зенита» Семак получил награду «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак получил награду «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга». Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Заслуженная награда наконец у обладателя. Вручили Сергею Семаку почётный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга». В декабре главный тренер «Зенита» не смог приехать на церемонию, но сегодня мы всё наверстали.

Ещё раз поздравляю! Под его наставничеством петербургский клуб подарил нам немало легендарных побед, добавил на эмблему вторую звезду. Так что «особый вклад» — это точно про Сергея», – написал Бельский.

Напомним, Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством петербургский клуб на протяжении пяти лет подряд становился чемпионом Российской Премьер-Лиги.

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