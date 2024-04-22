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Главный тренер «Зенита» Семак оценил уровень «Рубина» перед очным матчем

Главный тренер «Зенита» Семак оценил уровень «Рубина» перед очным матчем
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень казанского «Рубина», с которым сине-бело-голубые проведут ближайший матч Российской Премьер-Лиги. Семак назвал «Рубин» крепкой и хорошо готовой физически командой, в игре которой много борьбы.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не только весной — на протяжении всего сезона команда показывает себя крепкой, хорошо готовой физически. В их матчах всегда много борьбы, они хорошо используют сильные качества своих игроков. «Рубин» после «Зенита» находится на втором месте по количеству выездных побед, это говорит о том, что они умеют добывать очки как дома, так и на выезде. Нас ждёт очень тяжёлый матч, но других и не бывает», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Зенит» — «Рубин» состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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