Главный тренер «Зенита» Семак оценил уровень «Рубина» перед очным матчем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень казанского «Рубина», с которым сине-бело-голубые проведут ближайший матч Российской Премьер-Лиги. Семак назвал «Рубин» крепкой и хорошо готовой физически командой, в игре которой много борьбы.

«Не только весной — на протяжении всего сезона команда показывает себя крепкой, хорошо готовой физически. В их матчах всегда много борьбы, они хорошо используют сильные качества своих игроков. «Рубин» после «Зенита» находится на втором месте по количеству выездных побед, это говорит о том, что они умеют добывать очки как дома, так и на выезде. Нас ждёт очень тяжёлый матч, но других и не бывает», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Зенит» — «Рубин» состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.