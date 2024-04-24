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Главный тренер «Краснодара-2» Николай Писарев дисквалифицирован на 4 матча Второй лиги

Главный тренер «Краснодара-2» Николай Писарев дисквалифицирован на 4 матча Второй лиги
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации на четыре матча Второй лиги главного тренера «Краснодара-2» Николая Писарева.

«Николай Писарев был удалён за оскорбление нецензурной бранью бригады арбитров. Это второй случай в этом сезоне у главного тренера «Краснодара-2» — речь идёт о рецидиве со стороны Писарева. «Краснодар» не отрицал поведения Писарева, передал извинения тренера судьям через начальника команды. С учётом того, что это рецидив, КДК принял решение дисквалифицировать Писарева на четыре матча Второй лиги и оштрафовать его на 125 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

В субботу, 20 апреля, Николай Писарев был удалён во время выездного матча Второй лиги «Краснодара-2» с «Уфой» (1:2). Краснодарцы занимают пятое место в весеннем сезоне дивизиона A Второй лиги, набрав 12 очков в девяти матчах.

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