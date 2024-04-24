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«ПСЖ» обыграл «Лорьян» в матче Лиги 1 благодаря дублям Мбаппе и Дембеле

«ПСЖ» обыграл «Лорьян» в матче Лиги 1 благодаря дублям Мбаппе и Дембеле
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Завершился перенесённый матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лорьян» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» (Лорьян, Франция). В статусе главного арбитра встречи выступил Марк Болланжье. Гости одержали победу в матче со счётом 4:1.

Франция - Лига 1 . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дембеле – 19'     0:2 Мбаппе – 22'     0:3 Дембеле – 60'     1:3 Бамба – 73'     1:4 Мбаппе – 90'    

На 19-й минуте гости открыли счет в матче. Отличился нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле с передачи полузащитника Сенни Маюлу. На 22-й минуте забил нападающий гостей Килиан Мбаппе. Ему ассистировал защитник Нуну Мендеш. На 60-й минуте Дембеле оформил дубль с передачи Мбаппе. На 73-й минуте хозяева забили гол. Отличился нападающий Мохамед Бамба с передачи защитника Бенжамена Менди. На 90-й минуте Мбаппе забил свой второй гол в этом матче и установил окончательный счёт.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очка за 30 матчей. «Лорьян» находится на 17-м месте, заработав 26 очков.

Таблица Лиги 1
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