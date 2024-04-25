«Он сказал, что соврал нам». Кроос – о том, как Анчелотти мотивирует игроков «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, как главный тренер клуба Карло Анчелотти мотивирует команду.

«Анчелотти сказал нам на прошлой неделе, перед матчем с «Мальоркой»: «Если мы выиграем, то станем чемпионами. Было трудно победить, а потом он сказал нам: «Я соврал вам, если мы выиграем на следующей неделе, всё будет кончено», — приводит слова Крооса COPE.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 81 очко. В следующем туре команда сыграет с «Реалом Сосьедад».

Напомним, Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.

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