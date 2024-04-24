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Президент «Реала» посетил судей перед матчем с «Барселоной» — Mundo Deportivo

Президент «Реала» посетил судей перед матчем с «Барселоной» — Mundo Deportivo
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес перед матчем с «Барселоной» спустился поприветствовать своих игроков и судейскую бригаду. Об этом сообщил Mundo Deportivo.

Отмечается, что присутствие президента хозяев незадолго до начала матча вызвало удивление у игроков «Барселоны». По информации источника, арбитражный советник мадридского клуба Мегия Давила и информатор Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Перес Ласа также были с Флорентино Пересом.

Встреча завершилась победой «Реала» со счётом 3:2.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 32 матча. «Барселона» находится на второй строчке, заработав 70 очков.

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