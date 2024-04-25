Дмитрий Живоглядов оценил календарь «Пари НН» в концовке сезона

Футболист команды «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов оценил календарь нижегородского клуба в концовке сезона-2023/2024. По его мнению, не стоит жаловаться на календарь и смотреть в турнирную таблицу — нужно набирать очки, ведь результат команды зависит в первую очередь только от неё самой.

— Можно ли сказать, что вам не очень повезло с календарём в концовке сезона?

— Почему не повезло? Нам надо выходить и обыгрывать, набирать свои очки. Всё от нас зависит. Ещё и при своих болельщиках.

— Посматриваете ли уже в турнирную таблицу?

— Да нет пока. Не посматриваем, потому что, как я говорю, всё зависит от нас, — сказал Дмитрий Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Макуловым.