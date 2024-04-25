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ЦСКА — Спартак, прямая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ, где смотреть, 25 апреля 2024

Крышесносная вывеска в РПЛ! ЦСКА принимает «Спартак»! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
ЦСКА — «Спартак»
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Победитель сильно увеличит шансы на итоговое попадание в тройку.

Сегодня, 25 апреля, состоится главное московское дерби – ЦСКА примет «Спартак» в матче 21-го тура РПЛ. Мы проведём онлайн этого знаменательного события.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречи между ЦСКА и «Спартаком» – вещь в себе. Не совсем правильно открывать статистику предыдущих матчей, оценивать форму команд – всё это абсолютно неважно, учитывая, как по-разному складывались дерби предыдущих лет. Легендарная вывеска – легендарные сюжеты.

А вот кадровые потери вполне можно и даже нужно учитывать: у армейцев из-за дисквалификации не будет Виллиана Роши и Игоря Дивеева, а по травме не сыграет Максим Мухин. Красно-белые не смогут использовать Виктора Мозеса и Романа Зобнина (повреждения), ну а про Квинси Промеса и его уголовное дело вы и так знаете.

Читаем в ожидании дерби:
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