Крышесносная вывеска в РПЛ! ЦСКА принимает «Спартак»! LIVE

Сегодня, 25 апреля, состоится главное московское дерби – ЦСКА примет «Спартак» в матче 21-го тура РПЛ. Мы проведём онлайн этого знаменательного события.

Встречи между ЦСКА и «Спартаком» – вещь в себе. Не совсем правильно открывать статистику предыдущих матчей, оценивать форму команд – всё это абсолютно неважно, учитывая, как по-разному складывались дерби предыдущих лет. Легендарная вывеска – легендарные сюжеты.

А вот кадровые потери вполне можно и даже нужно учитывать: у армейцев из-за дисквалификации не будет Виллиана Роши и Игоря Дивеева, а по травме не сыграет Максим Мухин. Красно-белые не смогут использовать Виктора Мозеса и Романа Зобнина (повреждения), ну а про Квинси Промеса и его уголовное дело вы и так знаете.

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