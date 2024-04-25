Данила Козлов: однозначно «Балтика» находится не на своём месте в таблице

Полузащитник калининградской «Балтики» Данила Козлов высказался о положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Калининградцы занимают 14-е место. Команда Сергея Игнашевича набрала 23 очка за 25 матчей.

«Место в таблице мы в команде не обсуждаем, особо на нас это не давит. Мы понимаем, что должны набирать очки, – наша игра говорит об этом. У нас хорошая команда, скажу так: однозначно «Балтика» находится не на своём месте», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

Вчера, 24 апреля, «Балтика» на выезде проиграла «Краснодару» со счётом 2:3. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. В составе хозяев голами отметились Джон Кордоба (дважды) и Эдуард Сперцян. За «Балтику» дубль оформил Данила Козлов.