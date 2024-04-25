Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данила Козлов: однозначно «Балтика» находится не на своём месте в таблице

Данила Козлов: однозначно «Балтика» находится не на своём месте в таблице
Комментарии

Полузащитник калининградской «Балтики» Данила Козлов высказался о положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Калининградцы занимают 14-е место. Команда Сергея Игнашевича набрала 23 очка за 25 матчей.

«Место в таблице мы в команде не обсуждаем, особо на нас это не давит. Мы понимаем, что должны набирать очки, – наша игра говорит об этом. У нас хорошая команда, скажу так: однозначно «Балтика» находится не на своём месте», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

Вчера, 24 апреля, «Балтика» на выезде проиграла «Краснодару» со счётом 2:3. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. В составе хозяев голами отметились Джон Кордоба (дважды) и Эдуард Сперцян. За «Балтику» дубль оформил Данила Козлов.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Краснодар» приблизил к «Зениту» шедевр. Вратарь Сафонов сделал голевую передачу!
Видео
«Краснодар» приблизил к «Зениту» шедевр. Вратарь Сафонов сделал голевую передачу!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android