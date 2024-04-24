«Краснодар» приблизил к «Зениту» шедевр. Вратарь Сафонов сделал голевую передачу!

«Краснодар» одержал третью победу в последних четырёх матчах под руководством Мурада Мусаева – отставание от «Зенита» сократилось до одного очка.

На юге России встретились лучшая команда лиги по домашним матчам и худшая – по выездным. «Краснодар» набрал перед этим туром 80,6% очков в матчах на своём поле, тогда как «Балтика» взяла в гостях всего 13,9% очков. Да и эту статистику повысила калининградцам сенсационная последняя победа над «Ахматом» со счётом 7:1. В общем, в противостоянии претендента на чемпионский титул и борца за выживание результат, казалось, был самым предсказуемым в туре. Тем не менее футбол с первых минут получался интересным, обоюдоострым.

Команда Сергея Игнашевича смело прессинговала хозяев, иногда даже пять в пять или шесть в шесть на их половине. Краснодарцы, конечно, тоже пытались давить, поэтому было много быстрой игры в переходных фазах, фактически без центра поля.

Разумеется, «Краснодар» за счёт класса игроков создавал более опасные моменты. Быстрый гол должен был забивать Кади Боржес, но после кросса своего соотечественника Виктора Са с левого фланга зарядил в перекладину, хотя свободно бил, находясь по центру прямо перед воротами. Впрочем, на исходе получаса матча Кади Боржес всё же поучаствовал в голе команды Мусаева. Бразилец пробил из-за штрафной, а дальше помог «привоз» голкипера Латышонка. Воспитанник «Краснодара», который, несомненно, играл с особой мотивацией, не справился с отскочившим от земли мячом и отбил перед собой. На добивание, умело избежав офсайда, прилетел Кордоба. Колумбийский коршун подкараулил свою добычу. Это 13-й гол Кордобы в сезоне РПЛ.

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«Балтика» в первом тайме имела лучший шанс забить после стандарта, когда Бистрович отыскал передачей Энрикеса, а экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в очередной раз показал своё мастерство игры головой. Однако мяч прошёл чуть-чуть мимо цели. В целом же перевес «Краснодара» по ударам к перерыву оказался большим (11:5, в створ – 4:1), так что всё было по делу, хотя качество футбола в исполнении участника «золотой» гонки оставляло некоторые вопросы.

В начале второго тайма Латышонок рисковал повторить судьбу голкипера «Динамо» Лещука в дерби со «Спартаком». Если бы ловил мяч после дальнего удара Черникова. Однако вратарь «Балтики» научился то ли на ошибках коллеги, то ли на собственной. Воспитанник «Краснодара» на этот раз сложил руки и отразил по-волейбольному. Правда, мяч опять опасно отскочил – едва не нырнул в сетку. Повезло.

Тем не менее уже через пять минут после перерыва команда Мусаева выигрывала со счётом 2:0. Второй мяч забил Сперцян, и это был гол-шедевр! Началось всё со стандарта «Балтики» и вратаря хозяев Сафонова. Матвей бросил мяч почти к центру поля, Сперцян подхватил его, красиво обработал и совершил впечатляющий проход к воротам калининградцев. По пути ловким движением убрал с дороги Роберто Фернандеса, а влетев в штрафную, точно пробил низом.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Балтика» не развалилась и первым же ударом в створ в эти 45 минут вернула интригу. Гол команде Игнашевича принесла массированная атака с хорошей двоечкой в левом полуфланге, а завершился эпизод тем, что молодой Козлов здорово прочитал момент и замкнул прострел во вратарской Сафонова. Воспитанник «Зенита» помогал и «Балтике», и родному клубу, борющемуся с «Краснодаром» за чемпионский титул.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вот только «Краснодар» не хотел давать надежду команде Игнашевича – уже через четыре минуты Кордоба оформил дубль. Третий гол хозяевам подарил стандарт. Сперцян сделал феноменальную подачу углового: положил мяч колумбийцу прямо на голову во вратарской. Против Кордобы оказался значительно уступающий ему в росте Фернандес, и Джон легко выиграл воздух.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Всё, что было у «Балтики» до 88-й минуты, обрывалось в худшем для «Краснодара» случае на Сафонове.

Поймавший после голевой передачи кураж первый номер сборной России притягивал к себе все мячи. Однако в концовке случился курьёзный гол. Вингер хозяев Батчи после кросса сбросил мяч головой… стоявшему в офсайде Козлову! Данила решил эпизод двумя касаниями – судья Кукуян после проверки VAR засчитал.

А затем в последней атаке «Балтики» в этой удивительной игре Козлов мог сделать хет-трик. Бил с нескольких метров – просто не попал. «Краснодар» с гигантским трудом сохранил победу, но такой матч точно понравился Сергею Галицкому.