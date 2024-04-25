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Экс-игрок «Спартака» и ЦСКА рассказал, почему его сын отказался от приглашения из РПЛ

Экс-игрок «Спартака» и ЦСКА рассказал, почему его сын отказался от приглашения из РПЛ
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Экс-нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Попович рассказал, почему его сын, Антон Попович, отказался от приглашения из Российской Премьер-Лиги.

«В последний раз приезжал с младшим сыном к Димке Черышеву, когда он тренировал «Нижний Новгород». 2019 год. Он Антона посмотрел неделю и предложил приехать на сбор после Нового года. Сын решил остаться в Финляндии. А потом мне был звонок от скаута «Нижнего», который до этого работал в ХИКе, Хельсинки. Хотели пригласить его в команду. А как раз началась с Украиной история. Я с сыном переговорил — отказался. Сказал: если бы всё было нормально — поехал бы, а в этой ситуации — нет», — рассказал Попович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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