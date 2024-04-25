Бывший игрок «Спартака» и ЦСКА Попович рассказал о работе на заводе в Финляндии

Экс-нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Попович рассказал, что сейчас работает на заводе в Финляндии.

«Я давно не в футболе. Работаю в компании ROBIT, которая занимается буровыми установками. В десятку крупнейших в мире входит. Заводы в Финляндии, Америке, Австралии, Корее. Сборкой в основном роботы занимаются, а мы только кладём детали на ленту, потом прессуем их. Когда в 2009 году я закончил играть, прошёл тренерские курсы, тренировал вторую команду «Ильвеса». А ребята в низших лигах не профессионалы — все работают где-то. Лето начинается — все в отпуска разъезжаются, и ты не знаешь, сколько человек придёт на тренировку. Какой спрос с них может быть? Вторая лига — это так, хобби», — рассказал Попович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.