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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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Агент Дивеева: Игоря сильно будет не хватать ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Агент Дивеева: Игоря сильно будет не хватать ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ПФК ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал пропуск своим клиентом матча со «Спартаком». Напомним, Дивеев был удалён в матче с «Ахматом», из-за чего не поможет армейской команде в предстоящем московском дерби. Игра ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Игоря сильно будет не хватать ЦСКА в матче против «Спартака.

— Как после матча Игорь описывал эпизод с жёлтой карточкой? Он был недоволен?
— Да, за первую и за вторую жёлтые карточки недоволен. Разве можно быть довольным?

— У вас не возникает вопроса, за что он получил жёлтые?
— Нет, конечно. У меня есть свои трактовки того, что произошло, но я не буду это комментировать, — приводит слова Олега Ерёмина интернет-портал «РБ Спорт».

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