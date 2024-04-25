Агент Дивеева: Игоря сильно будет не хватать ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ПФК ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал пропуск своим клиентом матча со «Спартаком». Напомним, Дивеев был удалён в матче с «Ахматом», из-за чего не поможет армейской команде в предстоящем московском дерби. Игра ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

— Игоря сильно будет не хватать ЦСКА в матче против «Спартака.

— Как после матча Игорь описывал эпизод с жёлтой карточкой? Он был недоволен?

— Да, за первую и за вторую жёлтые карточки недоволен. Разве можно быть довольным?

— У вас не возникает вопроса, за что он получил жёлтые?

— Нет, конечно. У меня есть свои трактовки того, что произошло, но я не буду это комментировать, — приводит слова Олега Ерёмина интернет-портал «РБ Спорт».