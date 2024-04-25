Георгий Тигиев: чемпионство со «Спартаком» — лучший момент в моей футбольной жизни

Бывший футболист «Спартака», «Анжи» и «Крыльев Советов» Георгий Тигиев рассказал, что победа в чемпионате России в составе красно-белых является для него лучшим событием в карьере.

«Однозначно — это самый светлый и самый лучший момент в моей футбольной жизни. Мы обыграли «Томь», и Каррера дал нам три дня выходных. Если побеждаем в следующем туре «Амкар» — досрочно становимся чемпионами. Я спокойно полетел к родным в Осетию. И вдруг «Зенит» неожиданно проигрывает «Тереку» — мы чемпионы!» — приводит слова Тигиева Sport24.

Георгий Тигиев является воспитанником «Кубани». Профессиональную карьеру россиянин начал в 2015 году в составе московского «Торпедо». В 2017-м левый защитник перебрался в «Спартак», с которым выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. С 2022 года Георгий выступает в медиафутболе. Играл за такие команды, как Broke Boys, Fight Nights, «Деньги».