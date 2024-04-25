Экс-защитник «Спартака» Тигиев: кто такой вообще Дуарте? Почему играет он, а не Джикия?

Бывший футболист «Спартака», «Анжи» и «Крыльев Советов» Георгий Тигиев считает, что Георгий Джикия должен играть в стартовом составе красно-белых.

«Кто вообще такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику! Почему играет он, а не Джика? Какой-то беспредел», — приводит слова Тигиева Sport24.

Георгий Тигиев является воспитанником «Кубани». Профессиональную карьеру россиянин начал в 2015 году в составе московского «Торпедо». В 2017-м левый защитник перебрался в «Спартак», с которым выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. С 2022 года Георгий выступает в медиафутболе. Играл за такие команды, как Broke Boys, Fight Nights, «Деньги».

Алексис Дуарте стал игроком «Спартака» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне костариканец провёл 28 матчей за «Спартак» во всех турнирах.