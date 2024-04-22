Хави передумал уходить из «Барселоны»! В этом «виноваты» фанаты «Реала»

Мощная новость из Испании: Mundo Deportivo сообщает, что Хави готов остаться в «Барселоне» до 2025 года. В конце января тренер каталонцев сообщил, что покинет занимаемую должность по окончании сезона-2023/2024. А теперь тренер ждёт встречи с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой, вице-президентом Рафой Юсте и спортдиректором Деку, чтобы обсудить продолжение сотрудничества. Отмечается, что тренеру понравилось развитие проекта, также он почувствовал поддержку внутри клуба. Это повлияло на изменение его настроения.

Хави объявил об уходе в конце января. Затем «Барса» выдала 13 матчей без поражений

Напряжение вокруг «Барселоны» создавалось на протяжении первой половины сезона. Каталонцы показывали нестабильный футбол в чемпионате Испании, вылетели из Кубка и проиграли в финале Суперкубка «Реалу». Хави психанул после матча Примеры с «Вильярреалом»: к 84-й минуте сине-гранатовые вели в счёте (3:2), но пропустили три гола (на 84-й, 90+9-й и 90+12-й минутах) и уступили.

Хави главный тренер «Барселоны» «30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом, с правлением… «Барселоне» нужна смена направления. Я объяснил это президенту. Мы встретились, у нас был хороший разговор. Их уверенность во мне до сегодняшнего дня была полной, но пришло время уйти. Это происходит не из-за экономической ситуации. Решение принимаю сердцем и думаю, это лучший исход для клуба. Не хочу быть проблемой. Мы провели очень неудачный матч, и пришло время сменить направление для игроков, которые не заслуживают таких результатов. Было очень обидно видеть, как мы уступили в матче, в котором нам удалось отыграться и выйти вперёд. Не помню такого жестокого матча в моей карьере. Нам нужна смена курса. Уверен, это приведёт к улучшению ситуации».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Но после встречи с «Вильярреалом» у «Барсы» выдалась беспроигрышная серия из 13 матчей! Каталонцы поднялись на второе место в Примере, вышли в четвертьфинал ЛЧ, где в первой встрече обыграли «ПСЖ». Руководство периодически дежурно сообщало в СМИ, что не хочет ухода Хави. Инсайдер Фабрицио Романо отметил, что боссы «Барсы» убеждают тренера остаться. «Мы не хотим, чтобы Хави уходил, но я думаю, что нет никакого смысла повторять это раз за разом. Он принял решение, озвучил его публично, и, если что-то изменится, нам придётся об этом поговорить», – заявил Деку в марте.

Хави и Жоан Лапорта Фото: David Ramos/Getty Images

«Мы обсудим этот вопрос в конце сезона. Мы это сделаем. Ситуация может измениться. Понимаю, что тогда [когда Хави объявил об уходе] были обстоятельства, которые заставили его сделать это», – сообщил Лапорта. Президенту «Барсы» нравится, что тренер качественно работает с молодёжью, имеет авторитет среди лидеров и понимает финансовые проблемы клуба. Но сам специалист оставался непреклонен: «Я благодарен клубу, президенту, Деку. Но сейчас в моём решении ничего не меняется. Существенных изменений нет, но ключевое слово для меня — спасибо. Я действительно благодарен».

Хави интересовался «Милан», а «Барса» уже составила шорт-лист с заменами

Catalunya Ràdio сообщило в конце марта, что Хави может остаться в «Барсе», но перейти на другую должность. Sport.es также не исключал, что тренер останется. По их информации, Хави выдвинул руководителям требование: получение чётких гарантий по долгосрочному проекта клуба. Также он хотел согласовать трансферный список футболистов, которых он получит с учётом финансовых трудностей.

СМИ сообщали об интересе «Милана» и «Аякса» к Хави. А «Барса» уже давно проработала список потенциальных сменщиков. В него входили преимущественно немцы: Томас Тухель, Юлиан Нагельсман, Ханс-Дитер Флик, Юрген Клопп, Рубен Аморим, Роберто Де Дзерби и тренер второй команды «Барсы» Рафаэль Маркес. До конкретных переговоров дело не дошло ни с одним. На Хави также не выходили другие клубы.

Хави Фото: David Ramos/Getty Images

Удивительно, что информация о решении Хави появилась после окончания 13-матчевой серии без поражений. «Барса» уступила в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4) и покинула розыгрыш. А в воскресенье, 21 апреля, уступила «Реалу» (2:3), безнадёжно отпустив мадридцев в таблице. Хотя ещё за пару дней до этого Sport.es сообщал, что Лапорта встретится с Хави, чтобы предпринять последнюю попытку оставить его в «Барселоне». Получилось?

По окончании «класико» болельщики «Реала» скандировали «Хави, оставайся!». Тренер «Барселоны» воспринял это как призыв к действию. Но как бы фанаты мадридцев в следующем сезоне не пожалели, что коуч передумает уходить. Под его руководством «Барса» добилась хорошего прогресса, в составе появились молодые звёзды (Ямал, Кубарси, Лопес, Бальде), а клуб выиграл Примеру и вернулся в плей-офф ЛЧ. Ждём продолжения истории Хави-тренера!