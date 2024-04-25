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«Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ
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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Итало, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ионов, Ишков.

«Ростов»: Медведев, Осипенко, Лангович, Сако, Эль-Аскалани, Уткин, Глебов, Щетинин, Комаров, Комличенко, Роналдо.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 34 очка за 24 матча. «Урал» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка.

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