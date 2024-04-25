Боков: в матче ЦСКА — «Спартак» будет бескомпромиссная борьба, без голов не обойдётся

Бывший футболист «Зенита» и ПФК ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от московского дерби ЦСКА — «Спартак» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 25 апреля, на домашнем стадионе армейской команды. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Спартак» можно только поздравить, что выиграл в игре с «Ростовом». У ЦСКА же всё идёт своим чередом, несмотря на удаление центральных защитников. У нас есть кем заменить. Абосс тоже пропустит матч. Он ключевой игрок, но есть те, кто может сделать результат. Ожидаю борьбу! Это дерби. Будет бескомпромиссная борьба, и без голов не обойдётся», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.