«Другие 28 игр рядом не стоят». Заболотный — о принципиальности дерби ЦСКА — «Спартак»

Нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный высказался о принципиальности дерби с московским «Спартаком». По его мнению, другие 28 матчей в сезоне РПЛ и рядом не стоят с дерби по уровню накала. Игра ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля, на домашнем стадионе армейцев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Игра со «Спартаком», конечно, одна из основополагающих в имиджевом плане. Нам нужно набирать свои очки, а турнирная таблица в конце сезона уже всё расставит по своим местам.

Понимаю мнение многих болельщиков. Когда выходишь против такого соперника, как «Спартак», матч приобретает особое значение. Никакие другие 28 игр не могут встать в один ряд по накалу с двумя дерби. Накал точно будет максимально высокий. Безусловно, одна из важнейших игр сезона», — приводит слова Заболотного официальный сайт ПФК ЦСКА.