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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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«Другие 28 игр рядом не стоят». Заболотный — о принципиальности дерби ЦСКА — «Спартак»

«Другие 28 игр рядом не стоят». Заболотный — о принципиальности дерби ЦСКА — «Спартак»
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Нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный высказался о принципиальности дерби с московским «Спартаком». По его мнению, другие 28 матчей в сезоне РПЛ и рядом не стоят с дерби по уровню накала. Игра ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля, на домашнем стадионе армейцев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра со «Спартаком», конечно, одна из основополагающих в имиджевом плане. Нам нужно набирать свои очки, а турнирная таблица в конце сезона уже всё расставит по своим местам.

Понимаю мнение многих болельщиков. Когда выходишь против такого соперника, как «Спартак», матч приобретает особое значение. Никакие другие 28 игр не могут встать в один ряд по накалу с двумя дерби. Накал точно будет максимально высокий. Безусловно, одна из важнейших игр сезона», — приводит слова Заболотного официальный сайт ПФК ЦСКА.

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