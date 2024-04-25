Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Заболотный высказался об уровне РПЛ

Антон Заболотный высказался об уровне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского ПФК ЦСКА Антон Заболотный высказался об уровне Российской Премьер-Лиги. По его мнению, давать оценку прогрессу или деградации футбола в РПЛ могут эксперты, а не футболисты. Он отметил высокий уровень конкуренции в нынешнем розыгрыше чемпионата России, а также заявил, что хочет достигнуть с ЦСКА максимальны результатов в сезоне-2023/2024.

«Уровень РПЛ упал за последние годы? Сложно судить. В начале и середине 2010-х я играл во Второй и Первой лигах. В той конкуренции, которая есть сейчас, я стараюсь быть первым и хочу достигнуть со своим клубом максимальных результатов. Люди, которые есть в футболе — эксперты, тактики, стратеги, — вот они могут всё это сравнивать, давать историческую оценку. Я нахожусь в РПЛ в данную секунду и вижу, какая сильная конкуренция в таблице за место в тройке. Поэтому именно этот год особенно ожесточённый», — приводит слова Антона Заболотного официальный сайт ПФК ЦСКА.

Материалы по теме
«Другие 28 игр рядом не стоят». Заболотный — о принципиальности дерби ЦСКА — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android