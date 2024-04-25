Источник: Промеса разыскивают российские судебные приставы из-за неуплаты налогов

Российские судебные приставы разыскивают нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из-за долгов по налогам. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, футболист является совладельцем фирмы «Посуда онлайн», против которой ФССП ведёт два исполнительных производства. Отмечается, что на данный момент компания должна около 165 тыс. рублей.

Кроме этого, долги по налогам имеются и у самого Квинси Промеса. Сообщается, что он не заплатил налогов на сумму более 400 тыс. рублей и задолженность продолжает расти. Ранее появилась информация, что после задержания нидерландского игрока в ОАЭ «Спартак» перестал платить ему зарплату.

Напомним, в Нидерландах Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения. Ранее сообщалось, что суд в ОАЭ по поводу его экстрадиции состоится 2 мая.