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«Промес, видимо, где-то сидит». ЦСКА подготовил ролик к матчу со «Спартаком»

«Промес, видимо, где-то сидит». ЦСКА подготовил ролик к матчу со «Спартаком»
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Московский ЦСКА в социальных сетях опубликовал видеопревью к матчу 21-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Встреча состоится завтра, 25 апреля. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видео доступно на станице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте»

Отметим, что в видео принял участие сын голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА находится на шестой строчке. Подопечные Владимира Федотова заработали 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 50 очков.

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