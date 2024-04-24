«Промес, видимо, где-то сидит». ЦСКА подготовил ролик к матчу со «Спартаком»

Московский ЦСКА в социальных сетях опубликовал видеопревью к матчу 21-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Встреча состоится завтра, 25 апреля. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

Видео доступно на станице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте»

Отметим, что в видео принял участие сын голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА находится на шестой строчке. Подопечные Владимира Федотова заработали 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 50 очков.