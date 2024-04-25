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Нападающий ЦСКА Заболотный оценил игру армейцев в весенней части сезона

Нападающий ЦСКА Заболотный оценил игру армейцев в весенней части сезона
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Нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный оценил игру московской команды в весенней части сезона-2023/2024. По его мнению, армейцы идут по турнирной дистанции достаточно стабильно и борются за место в тройке лидеров. Форвард отметил, что ЦСКА нужно приложить максимум усилий на финишном отрезке текущего сезона.

«Идем достаточно стабильно, хотя матч с «Ахматом» у команды не получился. Сейчас определяющий период, борьба за тройку призёров идет полным ходом. Каждый матч очень важен, очень плотная борьба в таблице. Для выполнения наших задач нужно приложить максимум усилий», — приводит слова Антона Заболотного официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, после возобновления сезона ЦСКА успел провести в РПЛ шесть матчей: три ничьих, две победы, одно поражение.

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