Радченко: «Зенит» с «Рубином» удивил всех — непозволительно терять очки с такими командами

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о поражении сине-бело-голубых в матче 21-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:2).

«Зенит» удивил всех. К сожалению, проблемы, которые были у них раньше, остаются. С командами из нижней части таблицы «Зениту» играть очень тяжело. В таких играх они теряют очки. «Зенит» вышел на первый тайм, но все ожидали другого футбола — агрессивного. «Рубин» хорошо оборонялся, дисциплинированно.

Чемпионская гонка не закончена. «Зениту» непозволительно терять очки с такими командами, тем более у себя дома. «Краснодар» поменял тренера, футбол изменился. Уверен, что они тоже будут терять очки в оставшейся части чемпионата. Но у них сейчас футбол, который нравится зрителям», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.