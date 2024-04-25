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Антон Заболотный: у ЦСКА в атакующей линии самая серьёзная конкуренция в РПЛ

Антон Заболотный: у ЦСКА в атакующей линии самая серьёзная конкуренция в РПЛ
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Нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный высказался о взаимодействии с партнёрами по атакующей линии армейской команды. По его мнению, у ЦСКА самый сильный в РПЛ подбор нападающих. Заболотный отметил, что они со всеми партнёрами понимают друг друга с полувзгляда.

«С кем мне проще всего играть и кого я больше всего чувствую в футбольном плане? С каждым наладились интересные, специфические и разнообразные взаимодействия. Нет такого, что ты не ожидаешь какого-то действия от партнёра — понимаем друг друга с полувзгляда. Считаю, что у нас впереди самая серьёзная конкуренция в РПЛ. Все игроки очень амбициозны, технически и тактически грамотны. Как показывает весенняя часть, забить может абсолютно любой из нас», — приводит слова Заболотного официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Заболотный уже провёл за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

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