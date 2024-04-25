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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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«Хотим искоренить это». Заболотный высказался о главной проблеме ЦСКА

«Хотим искоренить это». Заболотный высказался о главной проблеме ЦСКА
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Нападающий московского ПФК ЦСКА Антон Заболотный высказался о главной проблеме армейской команды в текущем сезоне — пропущенных голах на последних минутах. Заболотный заявил, что армейцы хотят искоренить эту проблему и осознают ужасность статистики потерянных очков в концовках матчей. В то же время Антон отметил, что причина этого — неудачное стечение обстоятельств.

«ЦСКА потерял много очков из-за пропущенных голов на последних минутах? Да, статистика ужасная. Могу сказать именно своё мнение — чувствую, что это какое-то стечение обстоятельств и не более, вытекающие из ничего голы. Не говорю про все, но большинство из них были большой удачей соперника, некоторые даже нереальные. Не могу сказать, что мы где-то просели в тактическом плане.

Конечно, мы хотим искоренить эту проблему, прикладываем все возможные усилия. Все заточены на то, чтобы убрать такую неприятную статистику», — приводит слова Заболотного официальный сайт ПФК ЦСКА.

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