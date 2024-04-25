Экс-игрок «Спартака» Тигиев: для таких, как Джано, в аду забронирован отдельный котёл

Бывший футболист «Спартака», «Анжи» и «Крыльев Советов» Георгий Тигиев рассказал об уникальном качестве экс-полузащитника красно-белых Джано Ананидзе.

«Проблема в том, что ко мне очень быстро липнут лишние килограммы. Всегда завидовал людям, которые могут много есть и не набирать. Удивлялся, когда Джано в «Спартаке» накладывал себе в тарелку горы пасты и мяса и при этом вообще не толстел. Для таких, как он, в аду забронирован отдельный котел (смеётся)», — приводит слова Тигиева Sport24.

Георгий Тигиев является воспитанником «Кубани». Профессиональную карьеру россиянин начал в 2015 году в составе московского «Торпедо». В 2017-м левый защитник перебрался в «Спартак», с которым выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. С 2022 года Георгий выступает в медиафутболе. Играл за такие команды, как Broke Boys, Fight Nights, «Деньги».